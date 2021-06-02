Сегодня, 2 июня, сотрудники комитета по ЖКХ администрации города провели предварительную проверку в рамках переданных ведомству полномочий по осуществлению лицензионного контроля и жилищного надзора в домах, где имеются жилые помещения как муниципальной, так и иной формы собственности.

Напомним, муниципалитету передали часть полномочий Государственной жилищной инспекции. Так, теперь представители комитета по ЖКХ смогут вести надзор за соблюдением требований к сохранности жилфонда, а также лицензионный контроль в отношении управляющих организаций.

Специалисты отреагировали на обращения жителей Ленинского района по поводу отсутствия горячего водоснабжения.

С выходом на место на улицу Тархова и Мира сотрудниками комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова выявлены нарушения исполнения обязательных требований по предоставлению коммунальной услуги «Горячее водоснабжение», которая жителям фактически не предоставляется.

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации в отношении ПАО «Т Плюс» будет объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований жилищного законодательства.

В случае неисполнения указанного предостережения ПАО «Т Плюс» будет привлечено к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.