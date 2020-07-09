Сегодня, 9 июля, состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

На заседании обсуждалась тема по обороне и безопасности в военных городках. В данном мероприятии участвовали представители федеральных и региональных органов власти.

Напомним, что в Саратовской области на данный момент функционирует восемь военных городков, поэтому данная тема важна для региона.

— Они нуждаются в обновлении, приведении к высоким стандартам всех сфер жизнеобеспечения, — отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Председатель комитета Совета Федерации Виктор Бондарев тоже отметил большое скопление военных городков в области. Он считает, что необходимо на месте оценить их состояние и проработать необходимые изменения.