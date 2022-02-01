Администрация Фрунзенского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о следственной проверке после падения снега с крыши дома на саратовчанку.

-Комитетом по ЖКХ в отношении управляющей организации ООО «УК Шелковичная» будет проведена проверка на предмет очистки крыши от снега и наледи по адресу Шелковичная,176. По вопросам причинения ущерба пострадавшей необходимо обратиться в управляющую компанию или в суд для решения данного вопроса, — ответили в пресс-службе.