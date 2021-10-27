Представительница Саратовской области победила в треке «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России» в ПФО.

В Нижнем Новгороде завершились региональные финалы конкурса «Лидеры России» по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность».

Саратовская победительница — Яна Владимировна Калмыкова работает в ритейле, она коммерческий директор в одной из известных торговых компаний. Имеет 15-летный опыт запусков в сфере производства и ритейла.

— Поздравляю Яну с победой! Желаю успехов на работе и дальнейших достижений уже на Всероссийском уровне, — сообшил в своем Instagram губернатор региона Валерий Радаев.

Напомним, конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».