Очередное повреждение городского водопровода стало причиной ограничения водоснабжения в домах более 12 тысяч саратовцев.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, в 10:20 воскресенья 12 сентября поступила информация о том, что в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе d-500 мм (вскрышные) по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Лесная, 2, будет понижено давление ХВС.

В зону отключения попали 34 жилых дома, в которых проживают 12 617 человек, в том числе 2 523 детей, — информирует региональное МЧС.

В ресурсоснабжающей компании ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» рассказали, что для ликвидации повреждения водопровода в квадрате улиц Парковая — Химическая — Лесная — Маркина, а также п. Тепличный и п. Калашникова воды не будет примерно до 20.00 текущих суток.