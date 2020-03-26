Комбинат благоустройства из Балаково Саратовской области приобрел новый катафалк, сообщает пресс-служба районной администрации.
Ритуальный автомобиль имеет современный вид, оборудован специальной системой кондиционирования и антибактериальной лампой. Он рассчитан на размещение восьми человек.
Кроме катафалка комбинат приобрел экскаватор массой 8,66 тонны и глубиной копания до 5,53 метра.
Подготовились конкретно…
Область к эпидемии короновируса готова, заголовок такой просится)) масок в аптеках нет, даже медиков обеспечить не могут. Зато губернатор отчитывается что все есть, все в порядке…. Позор.