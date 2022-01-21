Порядка 330 спецмашин работают на уборке улиц областного центра в ночь на 22 января.

— Расчистка и вывоз снега по ряду адресов происходит комплексно, также идёт обработка маршрутов общественного транспорта, тротуаров, остановок. Продолжаю лично контролировать ход работ, — рассказал в своем Instagram мэр Саратова Михаил Исаев.

Коммунальные службы мобилизованы в ожидании предстоящего снегопада.

На утро все службы и структурные подразделения на заседании оперштаба доложат мэру о том, что было сделано за ночь.