Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении коммунальной платы для граждан в следующем году.

По сложившейся традиции коммуналка вырастет с лета 2022 года, когда на фоне отсутствия отопления повышение не так сильно ударит по карману собственников.

В разных субъектах России повышенение составит от 2,9% до 6,5%.

В Саратовской области коммунальные платежи вырастут на 5%. То есть, если человек в среднем отдает за ЖКУ 6000 рублей в месяц, с лета 2022 года он уже будет платить 6300 рублей.