Сегодня, 18 июня, интернет-издание «Новости Саратова» разместило новость об открытом люке организации «Т Плюс» на Вишневой улице 10 в Саратове. Он остается открытым уже три месяца.

Коммунальщики сообщили, что крышку от люка похитили, подано заявление в полицию. Осмотр показал, что внутри объекта воды нет. На месте выставляли ограждения, провал закроют в эти выходные.

— Информация о ненормативном состоянии смотрового колодца передана в ПАО «Т Плюс» для обследования и принятия незамедлительных мер. Кроме того, данной организации будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, — уточнили в администрации Ленинского района города.