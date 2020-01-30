Ванны жителей Ленинского района Саратова в массовом порядке подвергаются обмерам. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

На подъездах нескольких домов на улицах Лебедева-Кумача и Перспективная появились объявления о том, сотрудники АТСЖ Ленинского района вместе с представителями районной администрации и компании «Т Плюс» будут обмерять их ванны для того, чтобы установить нормативы потребления горячей воды. При этом замерам подвернется лишь длинна ванн. Показатели ширины и глубины, необходимые, как известно со школы, для высчитывания объема, замеряться не будут.

В АТСЖ Ленинского района ситуацию объяснили неохотно. Сказали, что связано это с тарифом, установленным «Т Плюс» для жильцов домов, относящихся к этой управляющей организации.

Сотрудники пресс-службы администрации Саратова со ссылкой на комитет по ЖКХ пояснили, что проверка проводится у тех горожан, в домах которых неустановленным водяные счетчики.

-УК и ПАО «Т Плюс» проводят проверку установленного оборудования, так как без индивидуального прибора учета по ГВС норматив зависит от длины ванны, — ответили в мэрии.