Сегодня, 18 марта, из-за ремонта на городском водопроводе несколько десятков домов остались без воды до утра. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ориентировочно до 7:00 завтрашнего дня, 19 марта, ограничено холодное водоснабжение следующих абонентов:

— Краевая,31;

— 1-й Ленинский пр.,18;

— Волочаевская,1,5,7,9;

— Московская (от ул.Б.Садовая до ул.Краевая);

— Мурманская (от ул.Московская до Посадского);

— Краевая (от ул.Московская до ул. Посадского);

— 1-й Ленинский пр. (от ул.Мурманская до ул. Стрельбище);

— Дружбы (от ул.Стрельбище до ул. 2-я Земляная);

— Стрельбище;

— Земляная (от ул. Стельбище до 1-го Земляного пр.);

— 1-й Земляной пр. (от ул.Земляная до ул. Дружбы);

— 1-я Земляная (от 1-го Земляного пр. до ул.Вязовская);

— 2-я Земляная (от ул.Дружбы);

Волочаевская (от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);

— Вязовская (от ул. 1-я Земляная до ул. Карельская);

— Кутякова (от ул.Мурманская до ул.Краевая);

— 3-й Цементный пр. (от ул.Краевая до ул.Посадского);

— З-й Нижний пр. (от 3-й Цементный пр. до ул.Б.Садовая);

— 3-й Цыганский пр.(от ул.Б.Садовая до 1-го Цементного пр.);

— 4-й Нижний пр.(от ул.Посадского до ул.Б.Садовая).