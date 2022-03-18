Сегодня, 18 марта, из-за ремонта на городском водопроводе несколько десятков домов остались без воды до утра. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Ориентировочно до 7:00 завтрашнего дня, 19 марта, ограничено холодное водоснабжение следующих абонентов:
— Краевая,31;
— 1-й Ленинский пр.,18;
— Волочаевская,1,5,7,9;
— Московская (от ул.Б.Садовая до ул.Краевая);
— Мурманская (от ул.Московская до Посадского);
— Краевая (от ул.Московская до ул. Посадского);
— 1-й Ленинский пр. (от ул.Мурманская до ул. Стрельбище);
— Дружбы (от ул.Стрельбище до ул. 2-я Земляная);
— Стрельбище;
— Земляная (от ул. Стельбище до 1-го Земляного пр.);
— 1-й Земляной пр. (от ул.Земляная до ул. Дружбы);
— 1-я Земляная (от 1-го Земляного пр. до ул.Вязовская);
— 2-я Земляная (от ул.Дружбы);
Волочаевская (от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);
— Вязовская (от ул. 1-я Земляная до ул. Карельская);
— Кутякова (от ул.Мурманская до ул.Краевая);
— 3-й Цементный пр. (от ул.Краевая до ул.Посадского);
— З-й Нижний пр. (от 3-й Цементный пр. до ул.Б.Садовая);
— 3-й Цыганский пр.(от ул.Б.Садовая до 1-го Цементного пр.);
— 4-й Нижний пр.(от ул.Посадского до ул.Б.Садовая).