Вчера, 7 августа, анонимный саратовец написал в паблике «Типичный Юбилейный (Саратов)» соцсети «ВКонтакте» о странном поведении ТСЖ «Содружество».
Местные жители неоднократно просили помочь благоустроить детскую площадку на улице Братьев Никитиных, 4А 4 и Державинской, 5, которую не ремонтировали несколько лет. Им отвечали отказом.
Тогда родители сами купили камаз песка для игр детей. Его коммунальщики мешками начали тащить себе, не давая внятных объяснений этому поступку.
— Принятие решений о проведении обслуживания и ремонта данной игровой площадки относится к компетенции общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме.
В случае несогласия с действиями управляющей организацией (ТСН «Содружество-3») Вы вправе обратиться в органы государственного жилищного надзора (Государственную жилищную инспекцию Саратовской области), — прокомментировали представители администрации города ситуацию в паблике.
Бесстрашные и видимо считающие себя бессмертные работники крысиной конторы жкх никогда в жизни не получавшие по своей крысиной черепушке кирпичом совсем потеряли страх, вся эта гнилая уб…ая свора тварей возомнивших себя властью потеряла страх!!! Никто из этих выб…ов не задумывается как бывает страшно ходить по вечерам, что может ожидать этих мразей за углом за их беспредельное убл…во!!!