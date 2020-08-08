Вчера, 7 августа, анонимный саратовец написал в паблике «Типичный Юбилейный (Саратов)» соцсети «ВКонтакте» о странном поведении ТСЖ «Содружество».

Местные жители неоднократно просили помочь благоустроить детскую площадку на улице Братьев Никитиных, 4А 4 и Державинской, 5, которую не ремонтировали несколько лет. Им отвечали отказом.

Тогда родители сами купили камаз песка для игр детей. Его коммунальщики мешками начали тащить себе, не давая внятных объяснений этому поступку.

— Принятие решений о проведении обслуживания и ремонта данной игровой площадки относится к компетенции общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме.

В случае несогласия с действиями управляющей организацией (ТСН «Содружество-3») Вы вправе обратиться в органы государственного жилищного надзора (Государственную жилищную инспекцию Саратовской области), — прокомментировали представители администрации города ситуацию в паблике.