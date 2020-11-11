Своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения – главное условие предоставления коммунального ресурса. К должникам за услуги КВС применяется целый комплекс возможных предусмотренных законодательством мер вплоть до взыскания в судебном порядке и изъятия имущества.

Так, накануне сотрудниками ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» совместно с представителями Ленинского районного отдела судебных приставов №2 осуществлен рейд по исполнительным производствам, возбужденным в отношении физических лиц, имеющих дебиторскую задолженность перед КВС. На сегодняшний день в Саратове насчитываются порядка 120 тысяч должников за водоснабжение и водоотведение, многие из которых не платят более двух расчетных периодов.

Один из должников, проживающий на улице Курской, 13 своевременно не заплатил за холодное водоснабжение и водоотведение 41 тысячи рублей. В соответствии с законодательством на обнаруженное у гражданина автотранспортное средство – автомобиль ВАЗ 2107 судебным приставом-исполнителем был наложен арест для дальнейшей транспортировки автомобиля на специализированную стоянку, организованную на базе ООО «КВС». В течение 30 минут должник нашел деньги на погашение долга.

КВС обращает внимание потребителей, что совместные рейды с представителями службы судебных приставов будут продолжены. Если гражданин получит платежный документ категории «Должник», компания рекомендует незамедлительно произвести оплату, не доводя ситуацию до изъятия имущества.

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