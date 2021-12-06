Саратовцы пожаловались в соцсетях на последствия коммунальных работ.

— На выезде со двора, расположенного на улице Рахова 137, две недели назад коммунальщики раскопали яму, поработали, присылали песочком и забыли. В итоге, выезд со двора блокирован, — уточнили очевидцы.

Отмечается, что спустя такой длинный срок ситуация не изменилась. В доказательство своих слов очевидцы опубликовали фото с места событий.

— Асфальтировать, восстанавливать проезд никто не собирается, -добавили возмущенные горожане.

Комментаторы сыронизировали, назвав яму «стратегически важным обьектом».