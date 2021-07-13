Сегодня три района Саратова остались без воды, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Напомним, из-за работ на водопроводе от водоснабжения отключены микрорайоны — 6, 7, 8, 9, 10, 11 Солнечный-2, Дубки, Зоринский и Расково. Также в зоне пониженного давления будут находиться поселок Юбилейный, ЦДК, Совхоз Комбайн, Зональный, Сосенки, Новосоколовогорский, Иволгино.

На время отключения будет организован подвоз воды по графику:

Питьевая вода Кировский район:

10:00-11:00 Батавина, 21;

11:00- 12:00 Мысникова, 12А;

12:00-13:00 Батавина, 17А;

13.00 – 14:00 Панченко, 6А;

14:00- 15:00 Семенова, 11А;

15:00- 16:00 Лисина, 12.

Техническая вода Кировский район:

12:00 – 13:00 Батавина, 21;

13:00- 14:00 Мысникова, 12А;

14:00-15:00 Батавина, 17А;

15:00-16:00 Панченко, 6А;

16:00- 17:00 Семенова, 11А;

17:00- 18:00 Лисина, 12.

Питьевая вода Волжский район:

10:00–11:00 Молодежная, 7;

11:00–12:00 2-ой Овсяной проезд, 9;

12:00–13:00 Усть-Курдюмская, 7А;

13:00–14:00 Федоровская, 5;

14:00–15:00 Тагильская, 53;

15:00–16:00 совхоз Комбайн, 32.

Водоснабжение обещают вернуть в 22:00.