В марте 2020 года ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» подано заявление в прокуратуру города о принятии мер прокурорского реагирования в отношении руководства управляющей организации «Уютный Дом» для недопущения направления на иные цели собранных с населения на оплату услуг водоснабжения и водоотведения средств.

Управлением министерства внутренних дел РФ по Саратову по данному обращению возбуждено уголовное дело за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Санкции за данный вид преступления предусматривают наказание до двух лет ограничения свободы. Сумма задолженности УК «Уютный дом» перед ООО «КВС» составляет 4,74 миллиона рублей.

Как стало известно, в мае текущего года следственной частью следственного управления УМВД России по Саратову в отношении бывшего руководителя УК «Уютный дом» также возбуждено уголовное дело за растрату. Ему может грозить до шести лет.

ООО «КВС» намерено обращаться в надзорную и судебную инстанции по каждому факту неисполнения потребителями своих обязательств перед компанией. Средства, собранные с населения за услуги водоснабжения и водоотведения, должны поступать ресурсоснабжающей организации своевременно и в полном объеме.