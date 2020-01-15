Сотрудники «Саргорсвета» приступили к демонтажу новогодней елке на Театральной площади в Саратове, сообщает пресс-служба администрации города.

В первую очередь с елки снимут гирлянду, которая состоит из пяти тысяч лампочек. Она исправно отработала на протяжение всех праздников. Следующим этапом работ станет освобождение металлической конструкции от сосновых деревьев. Порядка 350 сосен отправятся на переработку, а основа и новогодние украшения будут храниться в собранном виде до следующих праздников. Полностью новогоднюю иллюминацию с городских улиц и площадей демонтируют в течение января.

Напомним, этом году елку начали монтировать 5 декабря. Ее высота составляла 18 метров, а вес — около 17 тонн. Уже после установки елки, и обустройства новогодней иллюминации, саратовцы раскритиковали украшение города.