Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в пользование получили дрон с высоким разрешением, который позволит видеть все незаконные врезки в водопровод, сообщает пресс-служба коммунальщиков.

Начальник инспекции водных ресурсов Александр Кармалеев сообщил, что первый рабочий запуск дрона пройдет над крышами жителей поселка Зональный. Раньше выявлять незаконные врезки было сложнее, потому что местные жители просто не пускали к себе на территории инспекторов.

Раньше в обследовании частных домов существенно помогал «Спутник» в Яндекс-картах. С их помощью было выявлено более 390 бассейнов, подключенных к центральному водоснабжению. Теперь бороться с «самовольщиками» станет намного проще.