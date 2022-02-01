Саратовцы пожаловались на огромные сосульки, которые нависли над головами людей на доме №29 на улице Лермонтова.

На публикацию об этом интернет-издания «Новости Саратова» отреагировали чиновники.

— Администрация Волжского района сообщает, что комитетом по ЖКХ управляющей организации ООО «ДУК» выдано предписание о необходимости обеспечить очистку от снега и наледи кровли дома. Лермонтова. За неисполнение предписания управляющая организация будет привлечена к административной ответственности, — отмечается в сообщении.