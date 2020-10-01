Суд наказал ООО «Тепломонтаж» за уничтожение плодородного слоя земель сельхозначения в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Предприятие демонтировало три километра трубы неиспользуемого водопровода. При этом коммунальщики не озаботились сохранением плодородного слоя почвы и при засыпании траншеи перемешало его с глиной.

Специалисты Россельхознадзора составили административный протокол и передали его в суд. В результате ООО «Тепломонтаж» было оштрафовано на 80 тысяч рублей.