Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко в разговоре с корреспондентом информационного портала «Новости Саратова» подтвердил своей участие в вечеринке в ресторане, запись которой гуляет по региональным телеграм-каналам.

Коммунист говорит, что действительно отдыхал в минувшую субботу в ресторане Soho с женой и своими друзьями. По его словам, оплачивал банкет он из своих честно заработанных средств.

— Все было культурно. Никто не напивался, не дрался, на столах никто не танцевал. Это общественное место. Там было много людей, — отметил Николай Бондаренко.

Напомним, вчера в сети появилась видеозапись, снятая в ресторане Soho в субботу, 30 января. На ней видно, как депутат в компании сидит за столом, на котором стоит бутылка дорого виски Chivas и кальян. Обстановка за столом очень не принужденная. Видно, что собравшиеся весело проводят время.