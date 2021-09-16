Инцидент произошёл вечером 16 сентября в Заводском районе Саратова.

Как сообщил глава района Максим Сиденко, несколько человек несанкционированно проникли в администрацию Заводского района.

Люди ворвались на первый этаж, при этом никакие документы не показали. Что хотели граждане — было неясно, — уточнили в администрации.

Когда сотрудники мэрии попытались снять происходящее на камеру, то получили от напавших удары по рукам.

Была вызвана полиция. Сиденко полагает, что эта диверсия могла иметь место по причине дискредитации выборов, так как в здании администрации находится территориальная избирательная комиссия.

Позже выяснилось, что среди напавших на здание администрации были депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, а также его коллега из гордумы Сергей Подсевалов.