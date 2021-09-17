Сегодня, в первый день голосования, было установлено, что в нарушение федерального законодательства член окружной избирательной комиссии №34 от КПРФ Сергей Милантьев присутствовал в составе УИК № 350 в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса от кандидата Виталия Выхристова.

Председатель окружной комиссии Юлия Гевлич вынуждена обратиться в адрес руководства партии КПРФ с требованием исключить Сергея Милантьева из состава комиссии и не допускать нарушения законодательства, так как это влечет за собой различные санкции.

После выявления факта Сергей Милантьев сложил полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса УИК № 350.