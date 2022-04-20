Депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков предложил лишить коммуниста Анидалова должности за его выходки. Об этом он сообщил сегодня, 20 апреля, на заседании в облдуме.

Гладков прокомментировал это как «целенаправленную и сознательную деятельность по девальвации статуса депутата».

— В ход шли разные методы — от хулиганства и попыток силового захвата президиума до перформансов. Для чего это делается, на мой взгляд, совершенно очевидно: чтобы подорвать доверие к органу законодательной власти и государству в целом. За пределами думы — еще интереснее ситуация. Совсем недавно мы наблюдали дикую выходку депутата Анидалова, так что сегодня к нему есть вопросы у правоохранителей, — заявил политик.

Сергей Гладков также отметил, что члены КПРФ не раз организовывали незаконные массовые акции.

— Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, чтобы стало невозможно использовать статус депутата против страны, против граждан. Мы должны лишать за такое статуса депутата, оплачиваемых должностей и связанных с ними социальных гарантий. Чтобы желания такого у этих персонажей не было, — добавил он.

Напомним, 18 апреля на проспекте член фракции КПРФ мешал церемонии установки табличек с именем Столыпина, пытаясь их сорвать.