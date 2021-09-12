В воскресенье 12 сентября в гайд-парке в Заводском районе Саратова состоялась встреча горожан с экс-кандидатом в президенты Павлом Грудининым.

По нашим данным, на встречу пришло около сотни человек. Среди ораторов были саратовские представители КПРФ: Ольга Алимова, Николай Бондаренко и Александр Анидалов.

Митинг прошёл со скандалом. Как сообщили нашему изданию очевидцы, якобы был избит мужчина — многодетный отец. Досталось и даме, пытавшейся приблизиться к столичном политику с криками «Позор!».

Напомним, миллиардер Грудинин был снят с выборов в Госдуму из-за имеющихся у него зарубежных счетов.

Саратовцы безуспешно пытались выяснить, что Грудинин сделал для саратовцев лично. В отличие, например, от спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Однако всех, кто пытался задавать неудобные коммунисту-миллиардеру вопросы, на митинге «гасили» суровые парни.

В итоге саратовцам, которые провожали Грудинина криками «Уходи!», остался только вытоптанный газон.