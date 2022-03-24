В четверг 24 марта в Калининском районном суде Саратовской области состоялись предварительные слушания по уголовному делу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который обвиняется в браконьерстве.

Во время предварительного заседания суд отменил Рашкинау меру пресечения в виде запрета определенных действий на подписку о невыезде.

Судья также отказал в назначении Рашкину денежного штрафа и назначил рассмотрение дела по существу на 31 марта.

Уточняется, что вместе с Рашкиным в качестве обвиняемого по данному делу проходит некто Александр Гношев.

Напомним, Рашкин в октябре 2021 года был задержан во время незаконой охоту на лося в Лысогорском районе Саратовской области.

В конце декабря Рашкин за это получил штраф в 30 тысяч рублей и лишился водительских прав на полтора года.

Ранее Госдума лишела Рашкина депутатской неприкосновенности.