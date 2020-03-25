На начавшемся 44-м заседании Саратовской областной думы фракция КПРФ решила ограничить свои выступления, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Лидер думских «красных» Александр Анидалов в начале мероприятия оповестил своих коллег, что депутату фракции не будут выступать из-за эпидемии коронавируса. Депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Чернышеский предложил включить в повестку заседания заслушивание доклада регионального министерства здравоохранения об эпидемиологической обстановке в Саратовской области.

На сегодняшнее заседание пришли 35 депутатов, семь думцев отсутствуют по уважительным причинам.