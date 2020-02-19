Сегодня во время 42-го заседания Саратовской областной думы члены партии КПРФ попытались его сорвать, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Во время обсуждения вопроса о новом регламенте работы думы фракция коммунистов в полном составе вышла к президиуму и закрыла его плакатом с надписью «Голос народа не задушить», а затем депутат Николай Бондаренко включил на мегафоне сирену. А его коллега по фракции Александр Анидалов начал что-то выкрикивать в другой мегафон.

Председатель областной думы Александр Романов был вынужден объявить перерыв.

Судя по трансляции из думы, которая во время перерыва не прекращалась, коммунисты продолжили «митинговать» и не ушли со сцены и после окончания 15-минутного кофе-брейка.

После перерыва депутаты под рев сирен рассмотрели быстро рассмотрели оставшиеся вопросы и закрыли заседание.