В настоящее время во Фрунзенском районе в отношении членов окружной избирательной комиссии № 34 совершаются действия, противоречащие требованиям закона.

Коммунисты, в частности депутат областной Думы Александр Анидалов, удерживают в помещении членов ОИК, тем самым препятствуя передаче избирательной документации в городскую избирательную комиссию.

Подобные действия могут быть квалицированы как противоречащие ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Заместитель председателя избиркома Саратова Юлия Ерофеева обратилась в полицию.