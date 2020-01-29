Сегодня в Саратовской областной думе во время обсуждения кандидатуры на пост председателя думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению разгорелась полемика между представителями партий «Единая Россия» и КПРФ.

От партии «Единая Россия» на пост председателя был выдвинут Николай Бушуев. Коммунисты выставили двоих — Владимира Есипова и Александра Нараевского.

После процедуры выдвижения Николай Бушуев рассказал, о своих планах работы на посту председателя комитета. Особых вопросов к нему у депутатов не было. Полемика началась после представления свой кандидатуры Владимиром Есиповым. Его однопартиец, скандально известный своей «макаронной» диетой Николай Бондаренко начал задавать Есипову вопросы. Они не касались работы профильного комитета, а в большей степени относились к личности кандидата и его протестной деятельности. После того, как лимит вопросов от фракции КПРФ был исчерпан, еще один коммунист — председатель фракции в думе Александр Анидалов тоже изъявил желание выступить. Ему указали на регламент и отказались включить микрофон.

Анидалов пригрозил сходить за мегафоном. Микрофон не стали включать даже после этого и коммунист ушел за звукоусиливающей техникой. Пока он ходил, его однопартиец Александр Нараеввский выступил с самоотводом, мотивировав это тем, что две кандидатуры от одной фракции — это нарушение партийной дисциплины.

К этому моменту Александр Анидалов вернулся с мегафоном и принялся выкрикивать в него критические замечания в адрес президиума. После этого председатель облдумы Александр Романов прервал заседание на перерыв для того, чтобы успокоить крикливого коммуниста.

По окончанию перерыва, первый зампред думы Алексей Антонов попросил Романов лишить Анидалова права голоса. Председатель областного парламента сильных репрессий устраивать не стал и коммунисту было объявлено предупреждение.

Выборы председателя комитета проходили тайно.

После перерыва на голосование, были объявлены результаты. В выборах приняли участие 35 депутата, один из народных избранников испортил бюллетень. Кандидатуру Николая Бушуева поддержали 28 депутатов, голоса за Владимира Есипова отдали пятеро.