Сегодня, в первый день выборов депутата Госдумы по одномандатному округу, 17 сентября, член избирательной комиссии от КПРФ Наталия Кадыкова выдала избирателю два бюллетеня вместо положенного одного.

На это обратили внимание члены комиссии и составили соответствующий акт.

— При сборе бюллетеней секретарем УИК было выявлено несоответствие количества возвращенных бюллетеней с количеством избирателей, получивших бюллетени, в книге Кадыковой. Комиссия будет ходатайствовать об отстранении члена с правом решающего голоса от партии КПРФ Наталии Кадыковой от работы, — рассказала председатель УИК номер 65 Светлана Зарьянцева.

Также председатель УИК обратилась в полицию с соответствующим заявлением.