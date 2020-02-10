9 февраля в ЛДС «Кристалл» состоялся первый в 2020 году турнир GFC в Саратове. Главным событием вечера стал бой за вакантный титул в лёгком весе между Анваром Чергесовым и Нурулло Алиевым. Почетным гостем турнира стал Чемпион UFC – Хабиб Нурмагомедов.

Тысячи саратовских жителей с нетерпением ждали знаменательного события ещё задолго до прибытия участников турнира и почетного гостя Хабиба Нурмагомедова. За час до турнира образовалась большая очередь около входа в ЛДС «Кристалл».

Громкими аплодисментами саратовчане встречали на арене дворца спорта бойцов в легком весе из Нижнего Новгорода, Нальчика, Кыргызстана и других участников турнира.

Перед боем каждый спортсмен проходит предварительную медицинскую проверку. Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что спортсмены готовы к участию в бое. Здоровье бойца — залог победы!

Медицинским партнером первого в 2020 году турнира GFC в Саратове стала «Инвитро» — крупнейшая в России группа компаний, специализирующийся на лабораторной диагностике и медицинских услугах.

«Инвитро» – ведущий частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – главные приоритеты работы «Инвитро». Компания располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов, более 1,4 тысячи в шести странах и восьмью самыми современными лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч исследований.