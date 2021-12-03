Строительная компания «Кронверк» получила штандарт от Валерия Радаева за достигнутые результаты и успехи в работе.

Во время торжественной церемонии губернатор поздравил лучшие предприятия, организации и учреждения Саратовской области.

По итогам 2021 года преходящий штандарт губернатора получила группа компаний «Кронверк», за достигнутые успехи и высокие результаты в работе.

Штандарт и свидетельство за успешные результаты в сфере строительства и строительной индустрии Валерий Радаев вручил генеральному директору Сергею Григорьеву.

Компания «Кронверк» уже более 20 лет строит дома для комфортной и счастливой жизни саратовцев с помощью качественного оборудования, современных технологий и квалифицированного персонала.