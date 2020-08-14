Следственным отделом по городу Саратов завершено расследование уголовного дела в отношении четырех юношей, которые обвиняются в тайном проникновении и хищении чужого имущества, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

В начале года, 26 января, трое 17-летних и один 18-летний юноши находились на дачных массивах в Саратовском районе. Парни решили обворовать несколько дач. Взломав дверь первой дачи, похитители оказались на участке, но ничего приметного для себя не обнаружили и ушли ни с чем.

В этот же день юноши взломали еще один дачный участок, откуда вынесли микроволновку за две тысячи рублей. На третьей даче парни действовали тем же способом и вынесли оттуда приборы, суммарно стоящие около пяти тысяч. Но на этом похитители решили не останавливаться. В последнем, четвертом, доме они вынесли топор, сучкорез и пилу за 1,4 тысячи рублей.

Сотрудники правоохранительных органов позже поймали юных нарушителей, которые признались в содеянном.

Уголовное дело, возбужденное в отношении парней, направлено в суд.