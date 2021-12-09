В ближайшее время Саратовский филиал АО «Ситиматик» откроет в Энгельсе первый пункт приема вторсырья под брендом «Вторматик». Пункт будет находиться по адресу: ул. Красноярская, 2, около гипермаркета «Лента». Главным отличием «Вторматика» от регулярных акций по сбору вторсырья станет возможность для посетителей не просто сдать на переработку ряд фракций ВМР, а после взвешивания получить за них реальные денежные средства.

Экопункт будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00.

Первоначально во «Вторматике» будут принимать 5 видов вторсырья:

1. Макулатура: картон, бумага, книги без «корочки», сложенные в коробки или связанные в стопки. Глянцевые журналы и рекламные листовки приниматься не будут.

2. ПЭТ-бутылки из-под воды, лимонадов, пива, молочных и масляных продуктов, чистые, смятые, без этикеток и крышек объемом от 0,3 л. до 5 л.

3. Пленка ПВД, в том числе стрейч пленка прозрачная, цветная, незагрязненная.

4. ПНД канистры из-под воды и масла на дне которых написана цифра «2», чистые без дозаторов.

5. ПНД твёрдые флаконы из-под бытовой химии, на дне которых написана цифра «2», чистые без дозаторов.

Более подробные правила приема ВМР и требования к их упаковке при сдаче будут размещены на информационных досках в экопункте и странице «Вторматик» на сайте компании. В будущем перечень принимаемых видов вторсырья будет расширяться по мере заключения договоров с переработчиками.

«Вторматик» — это новое направление деятельности АО «Ситиматик», призванное способствовать внедрению раздельного сбора отходов и экологическому просвещению населения. До конца 2022 года в Саратовской области планируется открыть всего 5 экопунктов.