В этом году компания «Ситиматик» построит новую мусороперегрузочную станцию в Вольском районе Саратовской области. Мощность объекта составит 20 тыс. тонн отходов в год, и разместится он на площади 0,5 га.

На мусороперегрузочной станции предусматривается система ограждения высотой не менее 2,5 метра, которая позволит предотвратить попадание мусора за периметр, твердое покрытие по всей территории, система пожаротушения, контроля наличия радиоактивных веществ в ТКО, а также средства связи. Все поступившие на станцию отходы будут взвешиваться, обрабатываться и затем транспортироваться на мусоросортировочный комплекс в г. Балаково. Сведения о количестве поступивших отходов будут «онлайн» заноситься в программу весового контроля.

Предполагается, что в работе на объекте будет задействованы фронтальный погрузчик для перемещения ТКО, шредер для измельчения крупногабаритных отходов, платформенные весы для взвешивания въезжающей спецтехники и дозиметр-радиометр для контроля радиационного фона поступающих ТКО.

«Строительство мусороперегрузочной станции в Вольском районе предусматривается заключенным между нашей компанией и Правительством Саратовской области концессионным соглашением. Появление станции позволит улучшить качество логистики транспортирования отходов на балаковский мусоросортировочный комплекс, ускорит процесс вывоза ТКО с контейнерных площадок в районе, и тем самым повысит качество оказываемой услуги вольчанам», — рассказал директор Саратовской филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусоросортировочных комплекса с полигонами в Энгельсском и Балаковском районах и сеть мусороперегрузочных станций. Эксплуатация концессионных объектов является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия компании.