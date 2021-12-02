АО «Ситиматик» стало партнером международного конкурса прикладных исследований для школьников и студентов «Школа реальных дел». На презентационной ярмарке, которая открыла конкурс, специалисты саратовского филиала компании представили три кейса, которые ставят перед ребятами самые актуальные вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами: найти оптимальное решение для организации системы раздельного сбора отходов, разработать пути сокращения одноразовой упаковки или запустить экологический челлендж в социальных сетях.

— В конкурсе «Школа реальных дел» мы принимаем участие не первый год. Каждый раз мы учитываем полученный опыт и отзывы ребят, корректируем кейсы или заменяем их. В этот раз мы добавили новый кейс, связанный с раздельным сбором отходов. Эта инициатива пришла от участников в прошлый раз. Они, чувствуя экотенденции мира, создавали проекты, которые, к сожалению, не вписывались в номинации. Сейчас у них есть возможность модернизировать свои идеи и представить их вновь. Кто знает, возможно один из предложенный проектов ляжет в основу будущей системы, — рассказала руководитель долгосрочной просветительской программы по обращению с ТКО Саратовского филиала АО «Ситиматик» Эльмира Тугушева.

«Школа реальных дел» — это площадка по разработке и решению задач, которые школьникам предлагают работодатели. Саратовский филиал АО «Ситиматик» выступает партнером международного конкурса в третий раз. В этом году в нем принимают участие почти 4 тысячи учащихся школ, колледжей и вузов.

В течение четырех месяцев специалисты компании будут работать с командами, наставлять и контролировать процесс создания проектов. Далее последует отборочный тур, и в апреле 2022 года те участники, которые его пройдут, представят свои проекты в финальной отчётной конференции. На ней же будут названы имена победителей.

Организаторами конкурса «Школа реальных дел» ежегодно выступают московские Департамент образования и науки и Департамент информационных технологий, проект «Школа Новых Технологий», Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, проект «Академия Успешного Поколения» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», НИТУ «МИСиС» и др. Генеральный партнер конкурса − Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».