СПГЭС предупреждает жителей Саратова об ответственности за самовольное подключение электроэнергии.

ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» продолжает проводить рейды по отключению должников (физических лиц). Самовольщикам грозят крупные штрафы.

ООО «СПГЭС» напоминает потребителям, что незаконное подключение электроэнергии не допустимо. Согласно законодательству, при самовольном подключении, потребителю будет начислена задолженность по мощности электрооборудования или исходя из сечения имеющегося кабеля. Подобные суммы могут доходить до 500-600 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба СПГЭС.

В случае, если абонента ограничили в потреблении электроэнергии, он должен оплатить не только основной долг, но и стоимость процедуры по отключению-включению электричества. После чего в течение суток специалисты СПГЭС восстановят подачу электроэнергии.

«К сожалению, нередки случаи, когда человек после оплаты долгов считает, что может самостоятельное вернуть себе «свет». В действительности, это грубое нарушение законодательства. Кроме того, что самостоятельное подключение может быть опасным, это еще и влечет за собой серьезные санкции. Подобные примеры у нас уже были, когда мы вынуждены рассчитать абоненту потребление электроэнергии как бездоговорное, начиная с официальной даты отключения. Даже при наличии приборов учета», — пояснил директор предприятия Дмитрий Курякин.

Так, по словам руководителя ООО СПГЭС, собственник частного дома (Михаил П.) в Ленинском районе Саратова задолжал за электричество более 37 тысяч рублей, в связи с чем, был отключен. Спустя несколько часов мужчина самовольно «включился». Согласно законодательству, ему было начислено за бездоговорное потребление около 500 тысяч рублей и проведено повторное отключение электроэнергии.

Ознакомиться со списком должников (объектов), в отношении которых планируется отключение электроэнергии, можно на сайте www.spges.ru в категории «Населению».