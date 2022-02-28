Порыв на теплотрассе на улице Кузнечная областного центра за эту зиму происходит уже не в первый раз.

Из-за коммунальной аварии жители квартала в центре Саратова вынуждены находиться в холода без отопления и горячей воды.

Новый порыв, не менее чем 4-й за текущий отопительный сезон, случился на Кузнечной в минувшую пятницу.

Теплоснабжение домов было относительно оперативно восстановлено, но вот ямы от вскрышных работ до сих пор не закопаны, так как течь до конца не устранена.

— Спустя двое суток вода так и течет, яма не заделана, из нее так и парит, и видно, как течет горячая вода. По заверениям «Т Плюс» все делается, но ни рабочих, ни техники нет. Встают два вопроса: когда заделают прорыв, яму и кто заплатит за вытекающую горячую воду? — спрашивают в соцсетях жители Кузнечной.