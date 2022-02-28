Порыв на теплотрассе на улице Кузнечная областного центра за эту зиму происходит уже не в первый раз.

Из-за коммунальной аварии жители квартала в центре Саратова вынуждены находиться в холода без отопления и горячей воды. 

Новый порыв, не менее чем 4-й за текущий отопительный сезон, случился на Кузнечной в минувшую пятницу.

Теплоснабжение домов было относительно оперативно восстановлено, но вот ямы от вскрышных работ до сих пор не закопаны, так как течь до конца не устранена. 

Спустя двое суток вода так и течет, яма не заделана, из нее так и парит, и видно, как течет горячая вода. По заверениям «Т Плюс» все делается, но ни рабочих, ни техники нет. Встают два вопроса: когда заделают прорыв, яму и кто заплатит за вытекающую горячую воду? — спрашивают в соцсетях жители  Кузнечной. 

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