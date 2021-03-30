Саратовский филиал АО «Управление отходами» провёл ЭКОинтенсив в рамках тематической смены Российского Движения Школьников в санатории Балашовского района. В течение недели 210 ребят прошли углубленную программу обучения по экологии городской среды.

В рамках ЭКОинтенсива специалисты филиала читали лекции, проводили мастер-классы и конкурсы. Школьники узнали, что происходит с отходами после того как они попадают в мусорный контейнер, о работе мусоросортировочных комплексов АО «Управление отходами», правилах обращения с отходами, экологичных привычках и способах их развития в себе и окружающих.

Пройденный материал участники смены закрепили пройдя заключительный ЭКОквест.

— Экологический квест стал финальной точкой интенсива. Мы смогли отследить, как ребята усвоили пройденный материал. Результаты нас порадовали. Приятно удивило, что ребята начали внедрять новые для себя экопривычки уже на смене. Большинство из них выбрало экологию в качестве темы для написания итогового проекта пребывания в санатории, — рассказала руководитель направления экопросвещения саратовского филиала АО «Управления отходами» Эльмира Тугушева.

В подтверждение серьезности настроя заниматься проблемами экологии участники смены присоединились к международной акции «Час Земли», которая прошла 27 марта. Просмотрев информационные ролики ребята, организовали тематические отрядные «огоньки», где обсудили глобальные экологические проблемы.

Компания АО «Управление отходами» в соответствии с международными принципами устойчивого развития ведет системную работу по повышению экологической грамотности населения, обращая внимание на правила ответственного отношения к коммунальным отходам. С 2015 года саратовский филиал компании реализует долгосрочную просветительскую программу, которая не раз становилась победителем всероссийских и международных конкурсов. В рамках нее в Саратовской области в 2019 году прошел первый фестиваль ЭКОкультуры, в 2020 году – ЭКОквест. ЭКОинтенсив для школьников стал еще одним направлением просветительской программы компании.