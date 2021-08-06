Компанию из Ставрополя, кредитующую граждан в Саратове, оштрафовали после проверки прокуратуры Фрунзенского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По закону выдавать гражданам займы могут компании, обладающие статусом кредитной или некредитной финансовой организации и включенные в реестр Банка России.

Прокуратура выяснила, что лизинговая компания из Ставропольского края выдавала жителям Саратова кредиты. Саратовцы брали займы с выплатой процентов, передавая организации как залог свои машины.

При выдаче кредитов оформлялись договоры купли-продажи и лизинга. После этого человек отдавал автомобиль и получал деньги. Но, как оказалось, машины оценивались значительно ниже рыночной стоимости.

Кредиторы угрожали, что автомобиль не вернут, и ставили невыгодные условия выплаты ежемесячных платежей. Такая деятельность по закону не относится к лизингу.

По постановлению прокуратуры Фрунзенского района компания и ее директор были оштрафованы суммарно на 220 тысяч рублей.