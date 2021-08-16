Во Фрунзенском районе Саратова из-за затягивания ремонта тротуаров возбудили административное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно, администрация района заключила контракт на ремонт тротуаров с ООО ПССК «Олимп». В результате проверки выявили, что компания нарушила графики выполнения работ. По мнению прокуратуры, такое отставание от сроков ставит под угрозу своевременность завершения ремонта.

Директору организации было внесено представление. Также в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении.