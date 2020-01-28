Благотворительные и социальные программы являются важным звеном стратегии развития комплекса «Гермес». Мы понимаем, что развитие парашютного, конного спорта или любого другого – создаёт общую социально-благоприятную среду в нашем регионе.

Поэтому наше желание помочь и сделать этот мир лучше искренне, и оно воплощается в реальных социальных программах и проектах. Это — неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из определяющих векторов нашего развития.

Здоровье — одна из ключевых корпоративных ценностей комплекса «Hermes» поэтому компания культивирует стремление к ЗОЖ не только среди сотрудников, но и оказывает содействие повсеместному развитию физической культуры, массового и профессионального спорта. Это выражается в поддержке спортивных

программ, мероприятий, учреждений.

Руководство ООО «Загородный комплекс «ГЕРМЕС»:

— Мы понимаем, как никто другой – как тяжело развивать и популяризовать такой спорт, который требует серьёзных финансовых вложений, находится удалённо от города и имеет свою специфику. Потому, оказывая помощь, мы не только протягиваем руку дружбы, но и развиваем спортивный бизнес.

Начальник аэроклуба Е.В. Алексеев:

— Аэроклуб имени Ю. А. Гагарина Саратова выражает искреннюю благодарность Загородному комплексу «Гермес» за оказанную финансовую помощь. Мы всем коллективом признательны за ваш вклад в развитие парашютного спорта в нашем регионе. Загородный клуб «Hermes» зарядил нас своим оптимизмом и активным участием в спортивной жизни нашего региона. Дружба открывает новые возможности и перспективы для совместных проектов.