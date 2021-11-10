С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в поездах

дальнего следования продолжается реализация комплекса профилактических

мероприятий, направленных на защиту здоровья пассажиров.

Все вагоны поездов дальнего следования проходят регулярную дезинфекцию.

Ежесуточно в пунктах формирования на станциях Саратов-1 и Волгоград-2

соответствующие мероприятия затрагивают в среднем около 180 вагонов. Составы

проходят обязательную дезинфекционную обработку перед выходом в каждый рейс.

В пути следования осуществляется тщательная уборка вагонов с применением

дезинфицирующих средств, утверждённых Роспотребнадзором. Соответствующие

процедуры проводятся не реже четырех раз в сутки. При санитарной обработке особое

внимание уделяется зонам, с которыми контактируют пассажиры: дверям, ручкам,

поручням, столикам, поверхностям стен.

Все сотрудники железнодорожного транспорта, взаимодействующие с пассажирами

и обеспечивающие техническое обслуживание подвижного состава, проходят

бесконтактный мониторинг температуры перед началом рабочей смены. Также они

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и

антисептическими средствами).

Во всех поездах дальнего следования размещены объявления, информирующие

пассажиров о мерах профилактики гриппа и вирусных заболеваний, в том числе COVID- 19 Кроме того, организована трансляция сообщений о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В пути следования организована реализация средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Начальники поездов осуществляют контроль за состоянием здоровья пассажиров и

поездной бригады, проводя бесконтактные замеры температуры тела. Если кто-то из

пассажиров почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей

станции к нему пригласят медицинских работников.