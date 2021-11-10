С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в поездах
дальнего следования продолжается реализация комплекса профилактических
мероприятий, направленных на защиту здоровья пассажиров.
Все вагоны поездов дальнего следования проходят регулярную дезинфекцию.
Ежесуточно в пунктах формирования на станциях Саратов-1 и Волгоград-2
соответствующие мероприятия затрагивают в среднем около 180 вагонов. Составы
проходят обязательную дезинфекционную обработку перед выходом в каждый рейс.
В пути следования осуществляется тщательная уборка вагонов с применением
дезинфицирующих средств, утверждённых Роспотребнадзором. Соответствующие
процедуры проводятся не реже четырех раз в сутки. При санитарной обработке особое
внимание уделяется зонам, с которыми контактируют пассажиры: дверям, ручкам,
поручням, столикам, поверхностям стен.
Все сотрудники железнодорожного транспорта, взаимодействующие с пассажирами
и обеспечивающие техническое обслуживание подвижного состава, проходят
бесконтактный мониторинг температуры перед началом рабочей смены. Также они
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и
антисептическими средствами).
Во всех поездах дальнего следования размещены объявления, информирующие
пассажиров о мерах профилактики гриппа и вирусных заболеваний, в том числе COVID- 19 Кроме того, организована трансляция сообщений о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В пути следования организована реализация средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
Начальники поездов осуществляют контроль за состоянием здоровья пассажиров и
поездной бригады, проводя бесконтактные замеры температуры тела. Если кто-то из
пассажиров почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей
станции к нему пригласят медицинских работников.