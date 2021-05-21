На фоне увеличения спроса на пассажирские перевозки в поездах дальнего следования продолжается реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на защиту здоровья пассажиров.

Все вагоны поездов дальнего следования проходят регулярную дезинфекцию. Ежесуточно в пунктах формирования на станциях Саратов-1 и Волгоград-2 соответствующие мероприятия затрагивают в среднем около 190 вагонов. Составы проходят обязательную дезинфекционную обработку перед выходом в каждый рейс.

В пути следования осуществляется тщательная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств, утверждённых Роспотребнадзором. Соответствующие процедуры проводятся не реже четырех раз в сутки. При санитарной обработке особое внимание уделяется зонам, с которыми контактируют пассажиры: дверям, ручкам, поручням, столикам, поверхностям стен.

Все сотрудники железнодорожного транспорта, взаимодействующие с пассажирами и обеспечивающие техническое обслуживание подвижного состава, проходят бесконтактный мониторинг температуры перед началом рабочей смены. Также они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Во всех поездах дальнего следования размещены объявления, информирующие пассажиров о мерах профилактики гриппа и вирусных заболеваний, в том числе covid-19 Кроме того, организована трансляция сообщений о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В пути следования организована реализация средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Начальники поездов осуществляют контроль за состоянием здоровья пассажиров и поездной бригады, проводя бесконтактные замеры температуры тела. Если кто-то из пассажиров почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников.