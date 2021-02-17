На станции Аткарск проведена комплексная дезинфекционная обработка железнодорожного вокзала.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые безопасны для людей и животных. Особое внимание при проведении дезинфекции уделялось поверхностям, с которым наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери и дверные ручки, кресла в зале ожидания, информационные стойки, табло и досмотровое оборудование.

Помимо комплексной дезинфекции во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.

По громкоговорящей связи посетителей железнодорожного вокзала Аткарск информируют о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.

На вокзале установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук,

а также организована реализация средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и

дезинфицирующих средств).