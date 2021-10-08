В целях профилактики инфекционных заболеваний на железнодорожном вокзале Саратова проведена комплексная дезинфекционная обработка. При проведении дезинфекции было обработано более 6 тыс. кв. метров внутри вокзального комплекса.

При этом особое внимание уделялось поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки, табло и досмотровое оборудование. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые безопасны для людей и животных.

Помимо комплексной дезинфекции в залах ожидания и кассовых зонах дважды в сутки проводится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, контактные поверхности обрабатываются дополнительно каждые два часа. В целях минимизации риска распространения инфекционных заболеваний на вокзале установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан по громкоговорящей связи о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.