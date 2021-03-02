Очередная комплексная дезинфекционная обработка проведена на железнодорожном вокзале станции Саратов-1. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных помещений использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые безопасны для людей и животных. При проведении дезинфекции особое внимание было уделено поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. В их числе – поручни, двери, сидения, информационные стойки, табло и досмотровое оборудование.

Помимо комплексной дезинфекции во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.

В целях минимизации риска распространения инфекционных заболеваний на территории саратовского вокзала постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию, установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, ведётся реализация средств индивидуальной защиты.