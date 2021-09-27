На Приволжской железной дороги продолжается реализация профилактических

мер, направленных на защиту здоровья пассажиров.

Пригородные поезда, курсирующие на территории Саратовской, Волгоградской и

Астраханской областях проходят санитарную обработку перед отправлением в каждый

рейс. Ежесуточно более 230 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо с применением ручных агрегатов-распылителей.

Особое внимание уделяется обработке багажных полок, подоконников, сидений,

поручней и ручек. При этом применяются специальные обеззараживающие моющие

средства на основе хлора, безопасного для человека и животных, но активного против

широкого спектра вирусов и бактерий.