На Приволжской железной дороги продолжается реализация профилактических
мер, направленных на защиту здоровья пассажиров.
Пригородные поезда, курсирующие на территории Саратовской, Волгоградской и
Астраханской областях проходят санитарную обработку перед отправлением в каждый
рейс. Ежесуточно более 230 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо с применением ручных агрегатов-распылителей.
Особое внимание уделяется обработке багажных полок, подоконников, сидений,
поручней и ручек. При этом применяются специальные обеззараживающие моющие
средства на основе хлора, безопасного для человека и животных, но активного против
широкого спектра вирусов и бактерий.