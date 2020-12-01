В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки на Приволжской железной дороге продолжается реализация профилактических мер, направленных на защиту здоровья пассажиров.

Пригородные поезда, курсирующие в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, проходят санитарную обработку перед каждым рейсом. Ежесуточно в Саратовском регионе более 80 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо с применением ручных агрегатов-распылителей.

Особое внимание уделяется обработке багажных полок, подоконников, сидений, поручней и ручек. При этом применяются специальные обеззараживающие моющие средства на основе хлора, безопасного для человека и животных, но активного против широкого спектра вирусов и бактерий.